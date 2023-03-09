Yarı çıplak paylaştı! Şevval Şahin'in üstsüz paylaşımı sosyal medyayı salladı: 'Üstünü unuttun sanırım' 2018 yılında Miss Turkey birincisi olarak seçilen ünlü manken Şevval Şahin, son olarak birliktelik yaşadığı işletmeci Murat Kazancıoğlu ile gündeme gelmişti. Şahin, bu kez yarı çıplak pozuyla sosyal medyayı salladı.

Miss Turkey 2018 birincisi olarak bilinen Şevval Şahin, hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündeme geliyor. Şahin, Instagram hesabında 419 bin takipçiyle sahipken, sosyal medya paylaşımlarına da son hız devam ediyor.

Ünlü manken daha önce Hakan Sabancı ve Yiğit Marcus Aral krizi yaşamıştı. Gönlünü bir süre aşka kapatan ve sonra yeniden açan genç isim, geçtiğimiz yaz Murat Kazancıoğlu ile yeni ilişkiye başlamıştı.

Şevval Şahin'nin yarı çıplak pozları olay oldu!

Sevgilisi Kazancıoğlu ile birlikte Londra'ya giden ve çekildikleri kareleri sosyal medyadan takipçileri ile paylaşan genç isim, sonrasında derin göğüs dekolteli ayna pozlarıyla da ilgi odağı olmuştu.

Ünlü isim, bu kez Kadınlar Günü için yaptığı paylaşımla konuşuldu. Koltuğun üzerinde tamamen üstsüz şekilde uzanarak yarı çıplak poz verdiği görülen Şevval Şahin'in paylaşımına takipçilerinden yorum yağdı.

"Üstünü unuttun sanırım"

Saniyeler içinde binlerce beğeni alan Şahin'e takipçilerinden "Maşallah", "Üstünü unuttun sanırım", "Öldüreceksin bizi Şevval" yorumları geldi.

İşte Şevval Şahin'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...