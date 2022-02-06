Yarıda kalan estetik! TikTok fenomeni son halini paylaştı...

TikTok fenomeni Hareem Shah'ın estetik operasyonu, parasını ödeyemeyince tamamlanmadı. Shah'ın son hali, takipçilerini şoka uğrattı.

Pakistanlı TikTok yıldızı Hareem Shah, estetik uygulama yaptırdığı sırada banka hesaplarının dondurulduğunu fark etti.

Ülkesinin Federal Soruşturma Dairesi'nin (FIA) hesaplarını askıya alması nedeniyle dudak dolgusu ameliyatı yarım kaldı.



Sosyal medyada 6.5 milyon takipçisi bulunan Shah, tedavi için İngiltere'ye geldiğini ve banka hesaplarının dondurulması nedeniyle işlemini yarıda bırakmak zorunda kaldığını dile getirdi.

ESTETİK MASRAFINI ÖDEYEMEDİ

TikTok videosunda Shah, "Şu anda İngiltere'deyim. Bugün dudak dolgusu yaptırmak için doktora gittim. Doktor, bir telefon aldığımda dudağımın bir tarafına dolgu maddesi yerleştirmişti ve FIA'nın banka hesaplarımı dondurduğunu öğrendim." dedi.

YARIM ESTETİKLİ HALİNİ PAYLAŞTI

Banka hesaplarına erişim sağlayamadığı için tedavisinin masraflarını karşılayamadığını belirten Shah, dudaklarının şişkin ve çarpık görüntüsünü takipçileriyle paylaştı.