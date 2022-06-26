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    Yarım Elma'nın Yonca'sı 51 yaşını gördü, yıllara yenik düştü! 'Ah sana ne oldu?'

    'Yarım Elma' dizisinde 'Yonca' karakterine hayat veren Janset Paçal'ın son hali sosyal medyadaki takipçilerini hayrete düşürdü.
    • 26.06.2022 - 09:02
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    Yarım Elma'nın Yonca'sı 51 yaşını gördü, yıllara yenik düştü! 'Ah sana ne oldu?'

    51 yaşındaki Janset Paçal, ilk olarak 90'lı yıllarda Okan Bayülgen'in sunduğu "Televizyon Çocuğu" programıyla tanındı.

    Ardından çeşitli dizi, tiyatro oyunu ve filmlerde yer alan Janset Paçal, çok sevilen "Yarım Elma" ve "Ayrılsak Da Beraberiz" dizilerindeki başarısıyla şöhreti yakaladı.

    Ünlü oyuncu, özellikle "Yarım Elma" dizisindeki Yonca karakteriyle hafızalara kazındı.

    Komedi ve dram türündeki dizi, ikiz kız kardeş olan "Gonca" ve "Yonca'nın hayatını konu aldı.

    Janset Paçal'ın hayat verdiği 'Yonca' da Günay Karacaoğlu'nun canlandırdığı 'Gonca' da izleyiciler taraıfndan çok sevildi.

    Ancak Janset Paçal, ekrana damga vuran bu diziden sonra kendisine başka bir yol seçti.

    Uzun süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

    Günlük hayatından paylaşımlarda bulunan Janset Paçal'ın değişimi ise herkesin ilgisini çekti.

    Janset Paçal'ın son halini görenler, değişimi karşısında şaşkınlık geçirdi.

    İŞTE SON HALİ...

    Yarım Elma nın Yonca sı 51 yaşını gördü, yıllara yenik düştü! Ah sana ne oldu? #1

    Yarım Elma nın Yonca sı 51 yaşını gördü, yıllara yenik düştü! Ah sana ne oldu? #2

    Yarım Elma nın Yonca sı 51 yaşını gördü, yıllara yenik düştü! Ah sana ne oldu? #3

    Yarım Elma nın Yonca sı 51 yaşını gördü, yıllara yenik düştü! Ah sana ne oldu? #4


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