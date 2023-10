Yarışmacılar birbirine girdi, şefler şok oldu! MasterChef Türkiye All Star 109. bölüm fragmanı TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye All Star'ın bu akşam ekrana gelecek 109. bölümünde büyük bir kavga yaşanıyor. İşte MasterChef Türkiye All Star 109. bölüm fragmanı..

ensonhaber.com En çok izlenen yemek programlarının başında yer alan MasterChef Türkiye All Star'da heyecan her geçen gün artarak devam ediyor. Her bölümü ile izlenme rekorları kıran programın yeni bölümünde herkesi şoke edecek bir olay yaşandı. 5 Ekim Perşembe (bugün) günü 109. bölümü ile ekranlara gelmeye hazırlanan MasterChef Türkiye All Star'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında yer alan görüntüler izleyenleri hayrete düşürdü. Barbaros ile Barış'ın kavgası herkesi şaşırttı. Mavi takım kaptanı Barbaros ile takımında yer alan Barış arasında bir anda başlayan kavgaya diğer yarışmacılar ve şefler engel oldu. Fragmanın devamında Somer Şef'in yarışmada daha önce böyle olaylı bir gece yaşanmadı sözleriyle başladığı anlar merak uyandırdı. Şeflerin yarışmacılara nasıl bir ceza vereceği bu akşam ekrana gelecek 109. bölümde belli olacak. İşte merakla beklenen MasterChef Türkiye All Star 109. bölüm fragmanı..