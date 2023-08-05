Yaş farkı gündem olmuştu! Berdan Mardini sevgilisiyle poz verdi sosyal medya yıkıldı!.. Berdan Mardini sosyal medya hesabından sevgilisi ile bir karesini paylaştı. İşte Berdan Mardini ve sevgilisinin aşk pozu..

Ünlü türkücü Berdan Mardini son günlerde sosyal medyada sık sık gündeme geliyor.

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımları ile magazin gündeminde yer alan Berdan Mardini bu kez sevgilisi ile verdiği poz ile dikkat çekti.

Instagram hesabından paylaştığı kareler ile dikkatleri üzerine çeken Berdan Mardini'nin son paylaşımı uzun süre konuşuldu.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Berdan Mardini'nin Instagram'da 315 bin takipçisi bulunuyor.

44 yaşındaki Berdan Mardini ile 2010 yılında evlendiği eşi Fatoş Yelliler ile 2021 yılında olaylı bir şekilde boşanmıştı.

Boşanmanın ardından yeni bir aşka yelken açan Berdan Mardini sevgilisiyle paylaşım yaparak gündeme oturdu. Ünlü türkücü paylaşımına 'Herşey güzel' notunu ekledi..

İşte Berdan Mardini ve sevgilisinin aşk pozu..

Berdan Mardini ve sevgilisi Dilara Talay arasındaki yaş farkı sosyal medyada gündem olarak uzun süre konuşulmuştu.