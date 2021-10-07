Yasak Elma 115. bölüm fragmanı: Mekanın sahibi geri döndü, oyun başlıyor!

Yasak Elma'nın 115. bölüm fragmanı görücüye çıkarken, Yıldız eski güçlü hallerine geri döndü. Çağatay ve Kumru'nun ilişkisini öğrenen Yıldız, harekete geçiyor. İşte Yasak Elma 115. bölüm fragmanı...

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay gibi isimlerin yer aldığı Yasak Elma, 5. sezona hızlı başladı.

4 sezon boyuncu seyircisini ekrana kilitlemeyi başaran dizi, yeni sezona yeni oyuncularla girdi.

Bu hafta 114. bölümü ile ekrana gelen Yasak Elma'nın 115. bölümünden ilk fragman görücüye çıktı.

Yayınlanan yeni fragmanda; Yıldız'ın Kumru ve Çağatay'ın olduğu eve geldiği ancak içeri girmekten vazgeçtiği görüldü.

Yıldız'ın davranışları Çağatay ve Kumru'yu tedirgin ederken, Yıldız öğrendiklerinden sonra Kumru'nun evine geldi.

Kumru, "Yıldız'cım gerçekten iyi olduğuna emin misin? Biraz farklı davranıyorsun" derken Yıldız ise "Aferin sana akıllı kızsın, farkettin. Artık yeni bir ben var." dedi.

Yıldız bu sözlerin üzerine Kumru'nun evindeki vazoyu kırarken, Kumru ne yapacağını şaşırdı. İşte Yasak Elma 115. bölüm fragmanı...

Yasak Elma 115. bölüm fragmanı İZLE

YASAK ELMA 114. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Çağatay kendisine baba diyen Halitcan'ı nüfusuna almak istediğini söylerken, o anlar Yıldız'ı duygulandırdı.

Yıldız ve Ender aldatma şüphesi ile Çağatay'ın peşine düştü ancak gerçeği öğrenemeden geri döndüler.

Şüpheleri gittikçe artan ve eline bir ödeme fişi geçen Yıldız ise Ender ile gittikler eve yeniden giderek, Kumru ve Çağatay'ı birlikte gördü.

Peki, Yıldız bundan sonra ne yapacak? Kumru ve Çağatay'ı neler bekliyor?

Yasak Elma 11 Ekim Pazartesi günü yeni bölümüyle FOX'ta!