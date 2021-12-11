Yasak Elma 124. bölüm 1. fragmanı: Yıldız ve Çağatay yeniden evlendi, Kumru metresliğe devam

Yasak Elma'nın yayınlanan son fragmanında; Yıldız'ın eve döndükten sonra Çağatay'la nikah tazelediği görüldü. Olanlar karşısında şoke olan Çağatay ise "Bunun hesabını sana soracağım" dedi.

FOX ekranlarında yayınlanan ve her bölümü ile reyting rekorları kıran Yasak Elma, devam ediyor.

Yönetmenliğini Elif Turgay ve Ece Erdek Koçoğlu'nun üstlendiği, senaryosunu ise Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı FOX'un en iddialı dizisi Yasa Elma, her hafta heyecan dolu bir bölümle ekrana geliyor.

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in paylaştığı Medyapım imzalı Yasak Elma'nın 124. bölüm fragmanı görücüye çıktı.

Yayınlanan fragmanda; Yıldız'ın eve döndükten sonra, "O kız hep metres olarak kalacak" dediği görüldü.

Eve dönmesini kutlamak isteyen Yıldız, Ender ile kafa kafaya verip bir plan yaptı. Çağatay'ın evde olmadığını fırsat bilen Yıldız, herkesi eve topladı.

Yıldız'ın yeniden nikah tazelemek istediğini öğrenen ve şoke olan Çağatay, "Bunun hesabını sana soracağım." dedi. İşte Yasak Elma 124. bölüm 1. fragmanı...

Yasak Elma 124. bölüm 1. fragmanı İZLE

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Çağatay'ın mahkemede yaptığı açıklama sonrası Yıldız neye uğradığını şaşırır. Doğan bu olayın tesadüf olmadığından şüphelenirken, Çağatay ve Yıldız'ın ayrılmaması için kendince bir çözüm bulur.