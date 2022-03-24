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    Yasak Elma 136. bölüm fragmanı: Kumru'nun annesi miras için kızını zehirledi!

    Yasak Elma dizisinin yayınlanan son fragmanında; Kumru'nun midesinin bulandığı ve bayıldığı görüldü. Annesinin bazı sözleri ise "Kumru'yu annesi mi zehirledi?" sorusunu akıllara getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 24.03.2022 - 18:37
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    Yasak Elma 136. bölüm fragmanı: Kumru'nun annesi miras için kızını zehirledi!

    Yönetmenliğini Elif Turgay ve Ece Erdek Koçoğlu'nun üstlendiği, senaryosunu ise Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı Yasak Elma, entrika dolu bölümlerle devam ediyor.

    FOX'un en fazla izlenen dizisi Yasak Elma'nın başrollerinde; Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen yer alıyor.

    Her bölümünde ayrı bir heyecan olan dizinin yeni fragmanında; Doğan'ın Yıldız'ı kıskanmaya başladığı ve onu takip ettirdiği görüldü.

    Doğan, "Çağatay'la buluşmuşsunuz. Üstelik yanında Halitcan olmadan" sözlerine Yıldız, "Sen beni takip mi ettiriyorsun?" diye sordu.

    Ender planlarına yenilerini eklerken, Kumru'nun başının dönmesi ve sonrasında bayılması ise herkesi şaşırttı.

    Handan'ın, "Kumru'ya gelen miras hepimize yeter. Ölüm diye bir var şekerim" sözleri "Kumru'yu annesi mi zehirledi?" sorusunu akıllara getirdi. İşte Yasak Elma 136. bölüm fragmanı...

    Yasak Elma 136. bölüm fragmanı İZLE

    Yasak Elma 136. bölüm fragmanı: Kumru nun annesi miras için kızını zehirledi! #1


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