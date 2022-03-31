Yasak Elma 137. bölüm fragmanı: Yıldız Doğan'a evet dedi, Çağatay'ı ise büyük oyunuyla darmadağın edecek!

Yasak Elma 137. bölüm fragmanı: Yıldız Doğan'a evet dedi, Çağatay'ı ise büyük oyunuyla darmadağın edecek!

Yasak Elma dizisinin 137. bölüm fragmanında; küllerinden doğan Yıldız, Doğan'a evet dedi. Öte yandan Yıldız, Çağatay'dan intikam almak için harekete geçti ve büyük oyununu devreye soktu.

Yönetmenliğini Elif Turgay ve Ece Erdek Koçoğlu'nun üstlendiği, senaryosunu ise Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı Fox TV'nin entrika dolu dizisi Yasak Elma, beşinci sezonunda da rakiplerine göz açtırmıyor.

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in paylaştığı Medyapım imzalı Yasak Elma dizisi, heyecan dolu sahneleriyle milyonları ekran başına kilitliyor.

Pazartesi akşamlarına damga vuran dizinin 4 Nisan Pazartesi akşamı ekranlara gelecek olan 137. bölüm fragmanı yayınlandı.

Yayınlanan fragmanda; Yıldız'a yaptıklarından pişman olan Çağatay, romantik bir ortam hazırlayıp Yıldız'a onu çok sevdiğini söyledi.

Yıldız, Doğan'ın gerçek bir aile olma teklifini, ''Bana karşı sevgine güvendiğim için evet diyorum. Formalite bir evliliği mutlu bir yuvaya dönüştürebiliriz.'' sözleriyle kabul etti.

Çağatay'dan intikam almak için harekete geçen Yıldız, büyük oyununu devreye soktu ve Çağatay'a ikinci bir şans verdiğini söyledi.

Duydukları karşısında mutluluktan deliye dönen Çağatay, Yıldız'a sarılırken Yıldız'ın, ''Öyle bir şey yapacağım ki bundan sonra selam bile veremeyecek.'' sözleri dikkari çekti. İşte Yasak Elma 137. bölüm fragmanı...