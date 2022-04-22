Yasak Elma 140. bölüm fragmanı: Doğan bayılttığı Ekin'i paketledi, Kumru'ya yeni kısmet çıktı!

Yasak Elma'nın yayınlanan son fragmanında; Doğan'ın Ekin'i ortadan kaldırdığı ve Kumru'ya onun adına bir ayrılık mesajı gönderdiği görüldü. Ekin'i arayan ancak ulaşamayan Kumru ise kafayı yedi.

Medyapım imzalı, ilk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayınlanan Yasak Elma dizisi, entrika ve aksiyon dolu bölümlerle devam ediyor.

5. sezonunu geride bırakmaya hazırlanan fenomen dizinin başrollerinde ise Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen gibi isimler yer alıyor.

Her bölümde hem sosyal medya üzerinden hem de ekran üzerinden seyircisini ekrana bağlamayı başaran dizinin son fragmanı, nefes kesti.

Yavaş yavaş sezon finaline giden dizinin fragmanında; Doğan ve Ekin'in kavga ettiği görüldü. Ekin'in sırtına vuran ve bayıltan Doğan, onu ortadan kaldırdı.

Kumru'ya Ekin'in ağzından bir ayrılık mesajı atan Doğan, yeni hamleler yapmak için hazırlanmaya başladı.

Yıldız, Handan'ın parası olmadığını ve Kumru'nun parasını yemek için döndüğünü öğrendi. Bunu Ender'den öğrendiğini söyleyen Yıldız, eline geçen kozu sonuna kadar kullandı.

Ekin'in ayrılık mesajı ile üzülen Kumru'ya ise Yıldız tarafından yeni bir kısmet daha bulundu. İşte Yasak Elma 140. bölüm fragman...

Yasak Elma 140. bölüm fragmanı İZLE