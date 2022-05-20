Yasak Elma 143. bölüm fragmanı: Endo ve Yıldız yeniden kanka oldu! İntikam ateşi yansın bakalım..

Yasak Elma 143. bölüm fragmanı: Endo ve Yıldız yeniden kanka oldu! İntikam ateşi yansın bakalım..

Yasak Elma'nın yayınlanan son fragmanında; Ender ve Yıldız'ın yeniden el sıkıştığı ve birlik olmak için anlaştığı görüldü. O anlar ise ekrandaki seyirciyi sevince boğdu.

Medyapım imzalı, ilk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini ilk 3 sezon boyunca Neslihan Yeşilyurt'un, 4. sezonda Murat Öztürk'ün ve 5. sezondan itibaren Ece Erdek Koçoğlu'nun yaptığı, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı Yasak Elma, devam ediyor.

Beşinci sezonunda da entrika dolu sahnelere imza atan dizinin başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay ve Biran Damla Yılmaz yer alıyor.

Her bölümünde ayrı bir heyecana sahne olan dizinin yayınlanan son fragmanı, heyecanı iyice yükseltti.

Yayınlanan son fragmanda; Ender ve Yıldız'ın arasındaki buzların eridiği, ikilinin yeniden arkadaş olmak için adım attığı görüldü.

İkilinin eski günlerine geri döndüğü görülürken, bu yayınlanan fragman ise daha komik ve keyifli anlara sahne oldu.Yasak Elma 143. bölüm fragmanı...

Yasak Elma 143. bölüm fragmanı VİDEO