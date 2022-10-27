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Yasak Elma 153. bölüm fragmanı: Doğan, Yıldız'ın yerine kimi seçti?

Yasak Elma 153. bölüm fragmanı: Doğan, Yıldız'ın yerine kimi seçti?

Yasak Elma'nın yayınlanan son fragmanında; Yıldız ve Doğan'ın arası yeniden bozuldu. Bu defa Yıldız'a ihanet eden Doğan oldu. İkilinin akşam yemeğine gizemli bir kadın geldi.