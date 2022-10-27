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- Yasak Elma 153. bölüm fragmanı: Doğan, Yıldız'ın yerine kimi seçti?
Yasak Elma 153. bölüm fragmanı: Doğan, Yıldız'ın yerine kimi seçti?
Yasak Elma'nın yayınlanan son fragmanında; Yıldız ve Doğan'ın arası yeniden bozuldu. Bu defa Yıldız'a ihanet eden Doğan oldu. İkilinin akşam yemeğine gizemli bir kadın geldi.
- 27.10.2022 - 11:28
İlk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun, senaristliğini Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yaptığı Yasak Elma, devam ediyor.
6. sezonu ile ekrana gelen Yasak Elma'nın yayınlanan son fragmanı; yine herkesi ekran başına kilitledi.
Yayınlanan son fragmanda; Yıldız ve Doğan baş başa yemeğe çıktı. Ancak Ender, yeni bir entrika planladı.
Doğan ile arayı düzeltmeye çalışan Yıldız, akşam yemeğinde büyük bir şoka uğradı.
Doğan'ın aklını çelen ve ihanet etmesine neden olan Ender, planın son aşamasına geldi.
Doğan ve Yıldız'ın akşam yemeğine gelen gizemli kadın Ender mi? Detaylar yeni bölümde ortaya çıkacak.
İşte Yasak Elma 153. bölüm fragmanı....
Yasak Elma 153. bölüm fragmanı İZLE