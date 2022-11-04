- Haberler
- Medya Haberleri
- Yasak Elma 154. bölüm fragmanı: Yıldız, Ender'i öldürdü!
Yasak Elma 154. bölüm fragmanı: Yıldız, Ender'i öldürdü!
- 04.11.2022 - 10:00
İlk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun, senaristliğini Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yaptığı Yasak Elma'dan merakla beklenen yeni fragman geldi.
Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen ve Şebnem Dönmez'in yer aldığı dizinimn son fragmanı yine seyircisini ekran başına kilitledi.
Yayınlanan son fragmanda; Ender ile Yıldız'ın yeniden düşman olduğu ve aralarının açıldığı görüldü.
Ender ve Doğan'ın nişanlanmasını kaldıramayan ve intikam almak isteyen Yıldız, yeni planlar kurmaya başladı.
Önce evinde parti düzenleyen ve Doğan'a huzur vermeyen Yıldız, akabinde ise Ender'e arabasıyla çarptı.
Ender'in yere düştüğünü ve hareketsiz kaldığını gören seyirci, "Ender öldü mü?" sorusunu gündeme getirdi.
İşte Yasak Elma 54. bölüm fragmanı...
Yasak Elma 154. bölüm fragmanı İZLE