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Yasak Elma 154. bölüm fragmanı: Yıldız, Ender'i öldürdü!

Yasak Elma 154. bölüm fragmanı: Yıldız, Ender'i öldürdü!

Yasak Elma'nın yayınlanan son fragmanında; yapılanları hazmedemeyen Yıldız, Ender ve Doğan'dan intikam almak için kolları sıvadı ve hareket geçti.