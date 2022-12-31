Yasak Elma 161. bölüm fragmanı yayınlandı! İşte Doğan'ın yeni sevgilisi!

FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Doğan'ı başka bir kadınla gören Ender ve Yıldız, çılgına döndü.

FOX TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yasak Elma, 6. sezonuyla komedi ve entrikaya doyuruyor.

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in paylaştığı Medyapım imzalı Yasak Elma dizisi, seyircinin nabzını tutmayı başarıyor.

Son olarak 160. bölümüyle ekranlara gelen dizide Yıldız, Doğan’la yaptığı konuşma sonrası ondan bir hareket beklerken Doğan, Ender’den boşanmak istediğini söyledi.

Yeni fragman geldi

İzleyiciler tarafından yeni bölüm merakla beklenirken 161. fragman paylaşıldı.

Fragmana Doğan'ın Julia ile sarmaş dolaş olduğu anlar damga vurdu. Doğan'ı kıskanan Ender ve Yıldız ise hain planlarına hemen koyuldu.

İşte Yasak Elma yeni bölüm fragmanı...

Yasak Elma 161. Bölüm Fragman VİDEO