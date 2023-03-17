Yasak elma 168. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ender sahalara geri dönüyor... FOX TV ekranlarının uzun soluklu dizisi Yasak Elma, yeni bölümüyle izleyicileri entrikaya doyuracak. Ender yeni bir planla sahalara geri dönüyor. İşte Yasak Elma 168. bölüm 2. fragmanı...

İlk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun, senaristliğini Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yaptığı Yasak Elma'nın 6. sezonu devam ediyor.

FOX TV'de yayınlanan fenomen dizisinin oyuncu kadrosunda ise Eda Ece, Şevval Sam, Murat Aygen, Biran Damla Yılmaz gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Bu sezon final yapacağı bilinen Yasak Elma’nın yeni bölümünde Yıldız’ın tercihini yapıyor.

Dizinin son bölümünde Yıldız, Selim ve Julia’nın bağlantısını çözmek için harekete geçiyor. Diğer yandan Doğan ile tekrar barışmak konusunda arada kalıyor.

Yeni bölümde neler olacak?

Dizinin yeni bölümünde maddi kaynağı yok olan Ender, saahaya geri dönmek için yeni planlar yapacak. Yeni tanıştığı kirli yüzü olan kadın, Ender’e bu konuda yardım edecek. Peki Ender kimin kuyusunu kazacak? İşte yeni bölüm fragmanı…

Yasak Elma 168. bölüm 2. fragmanı