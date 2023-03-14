Yasak Elma 168. bölüm fragmanı yayınlandı: Yıldız tekrar evleniyor! Ama bu kez Doğan’la değil… Entrikalarla dolu ekranların sevilen dizisi Yasak Elma, dün akşam yepyeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Diziye yeni dahil olan Ata karakteri, Yıldız'ın kafasını karıştıracak gibi duruyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bakın Yıldız tercihini kimden yana kullanıyor!

İlk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun, senaristliğini Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yaptığı Yasak Elma'nın 6. sezonu devam ediyor.

FOX TV'de yayınlanan fenomen dizisinin oyuncu kadrosunda ise Eda Ece, Şevval Sam, Murat Aygen, Biran Damla Yılmaz gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Bu sezon final yapacağı bilinen Yasak Elma’nın yeni bölümünde Yıldız’ın tercihini yapıyor.

Dizinin son bölümünde Yıldız, Julia’nın Selim ile olan bağlantısını çözmek üzereyken tuzağa düşüyor. Diğer yandan Doğan, Yıldız’ın karar vermesi için baskı yapıyor.

Doğan’ın yeni asistanı olarak işe başlayan Okşam, Yıldız’ın kıskançlıklarına sebep oluyor. Peki Yıldız Doğan’a “evet” diyecek mi?

Yeni bölümde neler olacak?

Dizinin yeni bölümünde Yıldız ve gece kulübünde tanıştığı Ata yakınlaşmaya başlayacak. Doğan bu duruma sinir olacak.

Doğan, Yıldız’ın bir karar vermesi gerektiğini yüzüne vururken, Yıldız kararını verdiğini belirtecek. Peki Yıldız kimi tercih etti? Oynat bakalım…

Yasak Elma 168. bölüm fragmanı