Yasak Elma 169. bölüm fragmanı yayınlandı! Büyük finale son 10! FOX TV ekranlarının uzun soluklu dizisi Yasak Elma dizisi dün akşamki bölümüyle reytingleri alt üst etti. Diziden yeni bölüm fragmanı geldi. Finaline kısa bir zaman kala dengeler değişmeye başlayacak. İşte Yasak Elma yeni bölüm fragmanı...

İlk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun, senaristliğini Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yaptığı Yasak Elma'nın 6. sezonu devam ediyor.

FOX TV'de yayınlanan fenomen dizisinin oyuncu kadrosunda ise Eda Ece, Şevval Sam, Murat Aygen, Biran Damla Yılmaz gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Bu sezon final yapacağı bilinen Yasak Elma’nın yeni bölümünde ortalık fena karışacak.

Dizinin son bölümünde Handan hamile olduğunu öğreniyor ve durumu Selim’e haber vermek için evine gidiyor. Ancak kapıyı Zeynep uygunsuz bir şekilde açıyor. Diğer yandan Yıldız, sonunda kararını veriyor.

Yeni bölümde neler olacak?

Fenomen dizisinin finaline son 10 bölüm kala Yıldız bir kez daha evleniyor. Doğan’ın teklifini kabul eden Yıldız, zor bir süreçle karşı karşıya kalacak.

Doğan, Yıldız’a ekonomik kriz yaşadıklarını belirtecek. Ancak Yıldız bunun tezgah olduğunu düşünerek fazlasıyla abartacak. İşte yeni bölüm fragmanı…

Yasak Elma 169. bölüm fragmanı