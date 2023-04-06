Yasak Elma 171. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Julia yolun sonuna geldi... FOX TV2nin uzun soluklu fenomen dizisi Yasak Elma, yeni bölümüyle heyecan yarattı. Son bölümde Caner'den hamile olduğunu söyleyen Kumru, bakalım işin içinden nasıl çıkacak? Diğer yandan Julia yolun sonuna geldi. İşte Yasak Elma 171. bölüm 2. fragmanı...

İlk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun, senaristliğini Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yaptığı Yasak Elma'nın 6. sezonu devam ediyor.

FOX TV'de yayınlanan fenomen dizisinin oyuncu kadrosunda ise Eda Ece, Şevval Sam, Murat Aygen, Biran Damla Yılmaz gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Bu sezon final yapacağı bilinen Yasak Elma dizisinden yeni bölüm fragmanı geldi. Yeni bölümünde ortalık fena karışacak.

Geçtiğimiz bölüm Caner’den hamile olduğunu ve Caner ile evleneceklerini söyleyen Kumru, bu durumdan nasıl kurtulacak?

Yeni bölümde neler olacak?

Dizinin yeni bölümünde Selim, Kumru'nun kendisinden hamile olduğunu öğrenecek ve peşini bırakmayacak.

Emir, sevgilisi Tuğçe'yi Yıldız'ın evine getirecek. Julia'ya haber taşıyıp taşımadığını öğrenmek isteyen Yıldız, yeni planlar yapacak.

Diğer yandan Handan, Julia'nın Selim ile kardeş olduğunu ve kendini öldürmeye çalıştığını Doğan'a anlatacak. Ortalık fena karışacak. İşte merakla beklenen fragman...

Yasak Elma 171. bölüm 2. fragman