Yasak Elma 173. bölüm fragmanı yayınlandı: Olaylı bekarlığa veda partisi! "Hikaye sona erdi..." FOX TV'nin uzun soluklu dizisi Yasak Elma'dan yeni fragman geldi. Final yapmaya hazırlanan dizinin yeni bölümünde ortalık karışacak. Yıldız'ın bekarlığa veda partisi hüsranla sonuçlanacak. Peki Handan nerede? İşte Yasak Elma 173. bölüm fragmanı...

İlk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun, senaristliğini Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yaptığı Yasak Elma'nın 6. sezonu devam ediyor.

FOX TV'de yayınlanan fenomen dizisinin oyuncu kadrosunda ise Eda Ece, Şevval Sam, Murat Aygen, Biran Damla Yılmaz gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Bu sezon final yapacağı bilinen Yasak Elma dizisinden yeni bölüm fragmanı geldi. Yeni bölümünde ortalık fena karışacak.

Geçtiğimiz bölüm Yıldız ve Doğan kendilerini tehdit eden Julia’nın işini bitirdi. İkilinin nikah törenleri ekranlara damga vurdu.

Yeni bölümde neler olacak?

Yıldız’ın bekarlığa veda partisi kötü sonuçlanıyor. Bir evde hep birlikte uyanan Yıldız, Ender, Zeynep ve Asuman geceye dair hiçbir şey hatırlamıyor.

Yıldız kötü haberi veriyor. Handan’ın ortadan kaybolması akıllarda soru işareti bırakıyor. Bakalım Yıldız bu gizemi çözebilecek mi? İşte yeni bölüm fragmanı…