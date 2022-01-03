Yasak Elma 3 Ocak Pazartesi akşamı yok mu, yeni bölüm ne zaman? Gözler Yıldız'ı aradı...

Yasak Elma 3 Ocak Pazartesi akşamı yok mu, yeni bölüm ne zaman? Gözler Yıldız'ı aradı...

Yasak Elma dizisinin yeni bölümünü FOX TV yayın akışında yer almadı. Peki Yasak Elma 3 Ocak Pazartesi akşamı yok mu, neden yok? İşte yeni bölüm tarihi...

Yasak Elma, yeni sezonda da izleyicisinin ilgisini canlı tutmayı başarıyor.

Her pazartesi ekrana gelen dizinin başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in paylaşıyor.

3 Ocak Pazartesi akşamı yılın ilk bölümü için ekran karşısına geçen seyirciler, yayın akışında Yasak Elma'yı göremedi.

5. sezonuyla FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinin bu akşam olup olmadığı merak konusu oldu.

Peki, Bu akşam Yasak Elma var mı, yok mu? Bugün Yasak Elma neden yok? Yasak Elma 126. yeni bölüm ne zaman? İşte 3 Ocak FOX TV yayın akışı Pazartesi...

3 OCAK 2022 PAZARTESİ YASAK ELMA YOK MU?

Yılbaşı haftası olması nedeniyle dizilerin büyük bir bölümü bu hafta ekranda olmayacak.

Yasak Elma FOX TV'nin bu akşamki yayın akışında yer almıyor. Bu akşam FOX TV'de Yasak Elma yerine başrolünde Şahan Gökbahar'ın yer aldığı Osman Pazarlama filmi yayınlanacak.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM TARİHİ

Yasak Elma dizisi 17 Ocak Pazartesi günü yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkacak