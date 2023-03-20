Yasak Elma dizisinden kafa karıştıran yeni fragman: "Hamileyim ben" Bu akşam yepyeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan Yasak Elma dizisinden olay yaratan fragman geldi. Hamilelik haberi ortalığı birbirine katacak. İşte Yasak Elma 168. bölüm 3. fragmanı...

İlk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun, senaristliğini Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yaptığı Yasak Elma'nın 6. sezonu devam ediyor.

FOX TV'de yayınlanan fenomen dizisinin oyuncu kadrosunda ise Eda Ece, Şevval Sam, Murat Aygen, Biran Damla Yılmaz gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Bu sezon final yapacağı bilinen Yasak Elma’nın yeni bölümünde ortalık fena karışacak.

Dizinin son bölümünde Yıldız, Julia ve Selim bağlantısını çözmeye çalışıyordu. Diğer yandan Doğan konusunda kafası karışmıştı. Bu akşam yayınlanacak olan diziden son fragman geldi.

Yeni bölümde neler olacak?

Dizinin yeni bölüm fragmanında Doğan, Yıldız ile arayı düzeltmek için çabalarına devam edecek. Diğer yandan Kumru, hamile olduğunu öğrenecek.

Selim ile tekrar barışan Kumru, Selim’e müjdeli haberi vermeye giderken kapıyı Zeynep açacak. Zeynep’in Selim’in kıyafetleriyle Kumru’yu karşılaması yeni entrikalar doğuracak. İşte yeni bölüm fragmanı…

Yasak Elma 168. bölüm 3. fragman