Yasak Elma dizisinden kimler gitti, kimler geldi? İşte Yasak Elma dizisinin yeni kadrosu..

Yasak Elma dizisi 5. sezonu ile ekrana gelmeye hazırlanırken, kadroda bazı değişiklikler yaşandı. Bazı isimler ile yollar ayrılırken, kadroya dahil olan yeni isimler dikkati çekti.

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Melisa Doğu gibi isimlerin yer aldığı Yasak Elma, 13 Eylül 2021 tarihinde seyirci karşısına çıkacak.

Yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken, diziden önemli isimler ayrıldı.

Diziden ayrılan isimler kan kaybettirirken, ekip yazın yeni isimlerle görüşmeler yaptı.

Ana kadroya dahil olan yeni isimlerin kim olduğu araştırılırken, senaryonun ne yönde değişeceği ise merak konusu oldu.

Dizinin hayranları, "Yasak Elma dizisinden kimler gitti, kimler geldi?" sorusunu araştırmaya başladı.

Peki, Yasak Elma dizisinden kimler gitti, kimler geldi?

YASAK ELMA DİZİSİNDEN KİMLER AYRILDI?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Erdal Özyağcılar'ın hayat verdiği Hasan Ali ile Şafak Pakdemir'in canlandırdığı Zehra’nın patlamada öldüğü diziden Gülenay Kalkan'ın canlandırdığı Feride karakteri ise şehri terk ederek ayrıldı.

Barış Kılıç'ın hayat verdiği Kaya ise senaryo gereği yurt dışına taşınarak, diziden ayrıldı.

DİZİYE KİMLER DAHİL OLDU?

Diziye yeni sezonda Murat Aygen "Doğan" karakteriyle, Biran Damla Yılmaz - "Kumru" ve Yasmin Erbil ise "Canan" karakteriyle katılıyor.

Yeni sezonun ikinci bölümünde Gülnaz rolüyle seyirci karşısına çıkacak olan Gizem Denizci ise Adana’dan gelen Ömer’in babasının hemşiresine hayat vereceği öğrenildi.

Yasak Elma’da Doğan’ın sevgilisi Arzu’ya ve Ömer’in babasına kimin hayat vereceği henüz belli değil.