Yasak Elma hayranlarını üzen haber! Ekranlara veda edeceği tarih belli oldu

Beş sezondur Fox TV ekranlarında fırtınalar estiren Yasak Elma dizisinin sezon finali tarihi belli oldu. Peki Yasak Elma dizisi ne zaman sezon finali yapacak? İşte veda tarihi...

Yönetmenliğini Elif Turgay ve Ece Erdek Koçoğlu'nun üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı Fox TV'nin entrika dolu dizisi Yasak Elma, beşinci sezonuyla da büyük ilgi görüyor.

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in yer aldığı Yasak Elma dizisi, heyecan dolu bölümleriyle milyonları ekran başına kilitliyor.

Son zamanlarda ayrılık haberleriyle gündeme gelen Medyapım imzalı dizi, 6'ıncı sezon onayını aldı.

Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte pazartesi akşamlarına damga vuran dizinin ne zaman sezon finali yapacağı merak konusuydu.

İzleyicilerin merakla araştırdığı ''Yasak Elma dizisi ne zaman sezon finali yapacak?'' sorusu yanıt buldu. İşte Yasak Elma dizisinin veda tarihi...

146. bölümüyle sezon arası veriyor

Pazartesi akşamları izleyicileri ekrana kilitleyen Yasak Elma dizisinin sezon finali fragmanı yayınlandı.

Entrika dolu 5. sezonu geride bırakan Yasak Elma dizisi, 12 Haziran Pazartesi akşamı yayınlanacak 146. bölümüyle birlikte sezon finali yapacak.

Nefes kesen fragmanda; Doğan ve Çağatay arasındaki iplerin gerildiği görüldü. Doğan, Çağatay'ı ortadan kaldırmak için yeni planlar kurmaya çalışırken, hesapta olmayan bazı gelişmeler yaşandı.

Bu gelişmelerden birisi ise Yıldız'ın Çağatay'ın kullandığı arabaya binmesi oldu.. Kaza yapan Yıldız, Çağatay ve Ender'den kimin kurtulacağı ve yeni sezonda neler olacağı merak konusu...

Yasak Elma 146. Bölüm Fragmanı (Sezon Finali) İzle