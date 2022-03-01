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    Yasak Elma Kumru'nun annesini kim oynayacak? İşte kadrodaki yeni isim...

    Dün akşam Yasak Elma, Kumru'nun kapıyı açması ve "anne" demesiyle bitti. Seyirciler ise Kumru'nun annesi rolünü hangi oyuncu oynayacak merak ediyor. İşte Yasak Elma'daki yeni isim...
    • Haber Merkezi
    • 01.03.2022 - 10:09
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    Yasak Elma Kumru'nun annesini kim oynayacak? İşte kadrodaki yeni isim...

    Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Yasak Elma, yeni bölümüyle ekranlara geldi.

    Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz, Berk Oktay ve Murat Aygen’in başrollerinde yer aldığı dizide dengeler değişmeye devam ediyor.

    Son bölümde Kumru kapıyı açar ve annesi ile karşılaşır.

    Seyirciyi şaşırtan bu sahnenin akabinde Kumru'nun annesi rolünde diziye kimin dahil olacağı merak konusu oldu.

    Peki Kumru'nun annesini kim oynayacak? İşte dizinin yeni transferi...

    YASAK ELMA'NIN YENİ YILDIZI

    "Medcezir" dizisinde Mira'nın annesi Asude karakteriyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Şebnem Dönmez, Yasak Elma kadrosuna dahil oldu.

    "Avlu" ve "Son Yaz" dizilerinde de rol alan Şebnem Dönmez, Yasak Elma dizisinde Kumru'nun annesi 'Handan Kılıç' karakterine hayat verecek.

    Yasak Elma Kumru nun annesini kim oynayacak? İşte kadrodaki yeni isim... #1

    Yasak Elma Kumru nun annesini kim oynayacak? İşte kadrodaki yeni isim... #2


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