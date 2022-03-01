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Yasak Elma Kumru'nun annesini kim oynayacak? İşte kadrodaki yeni isim...

Yasak Elma Kumru'nun annesini kim oynayacak? İşte kadrodaki yeni isim...

Dün akşam Yasak Elma, Kumru'nun kapıyı açması ve "anne" demesiyle bitti. Seyirciler ise Kumru'nun annesi rolünü hangi oyuncu oynayacak merak ediyor. İşte Yasak Elma'daki yeni isim...