Yasak Elma neden yayınlanmadı, 155. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Yasak Elma neden yayınlanmadı, 155. bölüm ne zaman yayınlanacak?

FOX TV'nin fenomen dizilerinden olan Yasak Elma, dümn akşam ekrana gelmedi. Herkesin heyecanla beklediğin dizinin neden ekrana gelmediği ise merak konusu oldu. Peki, Yasak Elma neden yayınlanmadı?

İlk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun, senaristliğini Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yaptığı Yasak Elma, 6. sezonu ile devam ediyor.

Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen ve Şebnem Dönmez'in yer aldığı dizi, 6 sezondur büyük bir başarı ile sürüyor.

Reyting rekorları kıran ve her pazartesi günü ekrana gelen Yasak Elma, entrika dolu sahnelerle dikkatleri çekiyor.

Birbirinden yetenekli oyuncuların gelip geçtiği dizi, dün 155. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyordu.

Ancak dün beklenen olmadı ve dizi yayınlanmadı. Bunun üzerine Yasak Elma seyircisini panik aldı.

İzleyenler dizinin ani bir kararla yayından kaldırılmış olabileceğini düşündü ve detayları araştırmaya başladı.

Bunun akabinde, "Yasak Elma neden yayınlanmadı, 155. bölüm ne zaman yayınlanacak?" sorusu gündem oldu.

Peki, Yasak Elma neden yayınlanmadı, 155. bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte yanıtı...

Yasak Elma neden yayınlanmadı?

Dizinin yapımcıları pazar günü İstiklal Caddesi'nde meydana gelen ve 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği terör saldırısı nedeniyle, yeni bölümünü yayınlamama kararı aldı.

155. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Herkesin heyecanla beklediği Yasak Elma, haftaya kaldığı yerden yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.