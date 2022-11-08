Yasak Elma oyuncularının şaşırtan sevgilileri ve eşleri!

Fox TV ekranlarında yayınlanan fenomen dizi Yasak Elma dizisi oyuncularının özel hayatları merak konusu oldu. Biz de Yasak Elma oyuncularının sevgililerini ve eşlerini derledik. İşte detaylar...

Medyapım imzalı, oyuncu kadrosunda Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Yasak Elma dizisi, 6. sezonuyla yayınlanmaya devam ediyor.

FOX TV ekranlarında izleyicileriyle buluşan, reyting rekorları kıran Yasak Elma dizisinin son bölümünde yaşananlar ekranlara damga vurdu.

Dün akşam yayınlanan son bölümden sonra dizinin oyuncularının özel hayatları merak konusu oldu. Dizideki karakterlerin gerçek eşleri ve sevgilileri araştırılıyor.

İşte Yasak Elma dizisinin oyuncularının gerçek hayattaki eşleri ve sevgilileri…

Yıldız / Eda Ece

Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece, uzun süredir basketbolcu Buğrahan Tuncer ile aşk yaşıyor.

Ender / Şevval Sam

Yasak Elma dizisinde Ender karakterini canlandıran Şevval Sam, yaklaşık 14 yıldır müzisyen Sarp Maden ile aşk yaşıyor.

Doğan / Murat Aygen

Yasak Elma dizisinde Doğan karakterini canlandıran Murat Aygen, 2010 yılından beri oyuncu Nihan Aslı Elmas ile mutlu bir evlilik yürütüyor.

Kumru / Biran Damla Yılmaz

Yasak Elma dizisinde Kumru karakterine hayat veren Biran Damla Yılmaz, basketbolcu Doğuş Özdemiroğlu ile aşk yaşıyordu. Ancak aşkları kısa sürdü. Ünlü oyuncunun şimdilik hayatında kimsenin olmadığı biliniyor.

Zeynep / Sevda Erginci

Yasak Elma dizisinde Zeynep karakterine hayat veren Zeynep Erginci, bir dönem Yılmaz Kunt ile yaşadığı aşkla gündeme gelmişti. Daha sonra aldatma iddiaları ortaya çıkmıştı. Ünlü oyuncu şimdilik aşk hayatını sır gibi saklıyor.