Yasak Elma sete çıktı! Yasak Elma'nın yeni sezonu ne zaman başlıyor?

Yasak Elma dizisi 5. sezon için sete çıkarken, yayın gününe ilişkin sorular gündeme gelmeye başladı. Dizinin hayranları, "Yasak Elma'nın yeni sezonu ne zaman başlıyor?" sorusunu gündeme getirdi.

Yasak Elma dizisi yeni sezona bomba gibi dönmeye hazırlanırken, çekimlerin başladığını ise Eda Ece duyurdu.

Ece Instagram hesabından Melisa Doğu ile paylaşım yaparak, çekimlerin eğlenceli geçtiğinin sinyalini verdi.

Diziden ayrılan isimler kadar yeni katılanlar dikkati çekerken, yeni sezonun ne zaman başlayacağı ise merak konusu oldu.

Dizinin sıkı takipçileri, "Yasak Elma'nın yeni sezonu ne zaman başlıyor?" sorusunu araştırmaya başladı.

Peki, Yasak Elma'nın yeni sezonu ne zaman başlıyor?

YASAK ELMA'NIN YENİ SEZONU NE ZAMAN?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; geçtiğimiz gün 5. sezon çekimlerine başlanan dizi bir değişiklik olmazsa 13 Eylül'de izleyici karşısına çıkacak.

Fenomen dizide Erdal Özyağcılar'ın hayat verdiği Hasan Ali ile Şafak Pakdemiri'in canlandırdığı Zehra’nın patlamada öldüğü diziden, Gülenay Kalkan'ın canlandırdığı Feride karakteri ise şehri terk ederek çıkıyor.

Barış Kılıç'ın hayat verdiği Kaya ise senaryo gereği yurt dışına taşınarak, diziden ayrılıyor. Diziye yeni sezonda Murat Aygen Doğan karakteriyle, Biran Damla Yılmaz - Kumru ve Yasmin Erbil ise Canan karakteriyle katılıyor.