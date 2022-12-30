Yasak Elma seyircisi şokta! O isim yolun sonuna mı geldi?

Yasak Elma seyircisi şokta! O isim yolun sonuna mı geldi?

Yasak Elma dizisinde yer alan ve Kumru'ya hayat veren Biran Damla Yılmaz'ın ayrılacağına dair haberler, gündeme bomba gibi düştü. Peki, Biran Damla Yılmaz diziden ayrılıyor mu?

Medyapım imzalı, ilk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun, senaristliğini Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yaptığı Yasak Elma, devam ediyor.

Yeni bölümleriyle ekrana damga vuran dizinin başrollerinde; Şevval Sam, Eda Ece, Biran Damla Yılmaz, Sevda Erginci ve Murat Aygen yer alıyor.

Entrika dolu bölümlerle 6 sezondur rekor kıran Yasak Elma, Zeynep karakterinin diziye dönmesiyle heyecanı iyice artırdı.

Şahika'ya hayat veren Nesrin Cavadzade'nin de diziye dönmesini bekleyen seyirci ise bu defa şoke eden bir haberle sarsıldı.

Dizide Kumru'ya hayat veren Biran Damla Yılmaz'ın ayrılacağına ilişkin haberler gündeme gelmeye başladı.

Bunun üzerine seyirci, "Biran Damla Yılmaz Yasak Elma'ya veda mı ediyor?" sorularını araştırmaya başladı.

Biran Damla Yılmaz ayrılıyor mu?

Biran Damla Yılmaz'ın dizinden ayrılacağına yönelik haberler çıktı. Gazeteci Birsen Altuntaş ise bu haberlere ilişkin yeni bir haber yaptı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Biran Damla Yılmaz diziden ayrılmayacak.

Altuntaş haberinde; "Biran Damla Yılmaz’ın Medyapım imzalı diziden ayrılmayacağı, güzel oyuncunun haziran ayında final yapması planlanan dizide sezon sonuna kadar yer alacağı öğrenildi" ifadelerine yer verdi.