Yasak Elma Yıldız öldü mü? Sevenlerini üzen haber! Eda Ece diziden ayrılıyor mu? FOX TV'nin uzun soluklu dizisinde dün akşam yayınlanan bölümde Julia'nın Yıldız'a kurduğu tuzak sonrası akıllarda soru işareti oluştu. İzleyiciler Eda Ece'nin diziden ayrılıp ayrılmayacağını merak ediyor. Peki Yasak Elma Yıldız öldü mü? Eda Ece diziden ayrılıyor mu? İşte merak edilenler...

Medyapım imzalı Yasak Elma dizisi 6. sezonuyla FOX TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Finale kısa bir zaman kala dizide heyecan artıyor.

Başrollerini Eda Ece, Murat Aygen, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz gibi isimlerin üstlendiği Yasak Elma dizisinin yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu, senaristliğini ise Melis Civelek ve Zeynep Gür üstleniyor.

Dizinin dün akşam yayınlanan bölümünde cezaevine giren Julia, kusursuz bir plan hazırlayarak hapisten kaçtı.

Evlilik arifesinde olan Yıldız ve Doğan için korkulu günler başlamıştı. Julia, kurduğu tuzak ile Yıldız’ın koluna bir madde enjekte etti.

Yıldız’ın, Julia’nın tuzağına düşmesi sonucunda izleyicilerin akıllarında soru işaretleri oluştu. Yıldız’ın ölüp ölmediği merak ediliyor.

Peki Yasak Elma Yıldız öldü mü? Yasak Elma’nın Yıldız’ı Eda Ece diziden ayrılıyor mu? İşte merak edilenler…

Yasak Elma Yıldız öldü mü?

Yasak Elma'nın dün yayınlanan bölümünde Julia, Yıldız'ı öldürmek için koluna bir madde enjekte ediyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanmadığı için henüz Yıldız'ın ölüp ölmediği bilinmiyor. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığında belli olacak.