Yasak Elma'dan ayrılışı çok ses getirmişti! Nesrin Cavadzade'nin rol alacağı dizi belli oldu

Yasak Elma'dan ayrılışı çok ses getirmişti! Nesrin Cavadzade'nin rol alacağı dizi belli oldu

FOX TV'nin entrika dolu dizisi Yasak Elma'dan olaylı bir şekilde ayrılan Nesrin Cavadzade'nin yeni adresi, hayranları tarafından merak ediliyordu. Ünlü oyuncunun hangi dizide rol alacağı belli oldu.

Nesrin Cavadzade, yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği ve başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay gibi ünlü isimlerin yer aldığı FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'da rol alıyordu.

Dizide ''Şahika'' karakterine hayat veren ünlü oyuncunun geçen sezon sonu sette yaşanan gerginliğin ardından Yasak Elma'dan ölerek ayrılması çok ses getirmişti.

Başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken 39 yaşındaki Cavadzade'nin bu sezon hangi dizide boy göstereceği hayranları tarafından merak ediliyordu.

''KADERİMİN OYUNU'' DİZİSİYLE GÖRÜŞÜYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Nesrin Cavadzade, "Sefirin Kızı" ve "Kardeşlerim"in çekimini yapan NGM'nin Star için hazırladığı "Kaderimin Oyunu" dizisiyle görüşüyor.

Ünlü oyuncunun, yönetmen koltuğunda genç kuşağın başarılı isimlerinden Emre Kabakuşak'ın oturacağı projeyle sözleşme koşulları konusunda toplantılar yaptığı öğrenildi.

Henüz diğer oyuncularının kim olduğu netlik kazanmayan dizi için titiz bir cast çalışması yapıldığı belirtildi.

KADERİMİN OYUNU KONUSU

"Kaderimin Oyunu" dizisi, 30'lu yaşlarda Asiye adlı güçlü bir kadının hikâyesini konu ediniyor. Üvey annesi yüzünden zor bir çocukluk geçiren Asiye, mutluluğu 17 yaşında kaçarak evlendiği Cemal'de bulmuştur.

Ancak zaman içinde çocukları Nergis ve Umut'un dünyaya gelmesi ve geçim koşullarının zorlaşması Asiye'nin mutluluğuna gölge düşürür. Cemal daha iyi bir hayat için onu ve 2 evladını arkasında bırakıp Helin isimli varlıklı bir kadınla başka bir yuva kurar. Tek başına büyük bir yaşam mücadelesi veren Asiye'nin Mahir'le karşılaşması ise bütün kaderini değiştirir.