Yasak Elma'dan şoke eden ayrılık haberi! O isim gidince yerine başkası geldi

Yasak Elma'dan şoke eden ayrılık haberi! O isim gidince yerine başkası geldi

Yasak Elma dizisinde Murat Aygen'in hayat verdiği Doğan karakterinin yardımcısı değişti. Sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrılma kararı alan Erdal Bilingen'in yerine geçecek isim de belli oldu.

Yapımcılığını Fatih Aksoy'un, yönetmenliğini Elif Turgay ve Ece Erdek Koçoğlu'nun üstlendiği FOX TV'nin entrika dolu dizisi Yasak Elma, beşinci sezonuyla da nefes kesiyor.

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in paylaştığı Medyapım imzalı Yasak Elma, pazartesi günlerine damgasını vuruyor.

Ancak 8 Kasım Pazartesi günü 119. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanan Yasak Elma dizisinde zorunlu bir ayrılık yaşandığı ortaya çıktı. Doğan karakterinin yardımcısı Çetin rolünde değişim yaşandı.

ERDAL BİLİNGEN GİTTİ, ERSEL ŞİBİL GELDİ

Yasak Elma dizisinde Murat Aygen'in canlandırdığı Doğan karakterinin yardımcısına Erdal Bilingen hayat veriyordu.

Ancak Çetin karakterini canlandıran Erdal Bilingen'in sağlık sorunları yaşadığı ve diziden ayrılma kararı aldığı öğrenildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı dizide Doğan'ın yeni yardımcısı Ersel Şibil oldu.

Çeşitli projelerde oyuncu koçluğu yapan Ersel Şibil, daha önce Öyle Bir Geçer Zaman ki, Küçük Ağa, Gülperi isimli dizilerde rol almıştı.

Öte yandan Biran Damla Yılmaz'ın hayat verdiği Kumru, tansiyonu artırmaya devam edecek. Kumru'nun sırrının peşine düşecek olan Yıldız, onun bebek aldırdığını öğrenecek.