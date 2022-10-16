Yasak Elma'nın Handan'ı Şebnem Dönmez, fiziğiyle genç kızlara taş çıkardı! "Kim der ki 48 yaşında!"

Yasak Elma'nın Handan'ı Şebnem Dönmez, fiziğiyle genç kızlara taş çıkardı! "Kim der ki 48 yaşında!"

Yasak Elma dizisinde Handan karakterini canlandıran Şebnem Dönmez, siyah bikinisiyle paylaşım yaptı. Düzgün fiziği dikkat çekti. İşte o pozlar...

48 yaşındaki ünlü oyuncu Şebnem Dönmez, bir süredir ekranlardan uzak duruyordu. Cesur pozlarıyla ağızları açık bıraktı.

Şebnem Dönmez, 1974 yılında Almanya'da dünyaya geldi. 1990 yılında oyunculuğa başladı. 1991 yılında katıldığı güzellik yarışmasında birinci seçildi.

1994 yılında Bir Demet Tiyatro'da yer aldı. 1996'da Murat Başoğlu ile sunduğu Sabah Şekerleri programı ile yıldızı parladı.

Aşk hayatı merak konusu olan Şebnem Dönmez, yönetmen ve oyuncu Ezel Akay ile 2004-2007 yılları arasında evli kaldı. Şu sıralar hayatında kimsenin olmadığı söyleniyor.

Ünlü oyuncu Medcezir ve Çakallarla Dans 5 projelerinde de boy gösterdi. Oyunculuk performası ile herkesi kendine hayran bıraktı.

Şimdilerde ise Fox TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinde Handan karakterini canlandırıyor.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan isimler arasında yer alan Şebnem Dönmez'den herkesi şaşırtan bir paylaşım geldi.

Fiziğiyle parmak ısırttı

Ünlü oyuncu Şebnem Dönmez, siyah bikinisi ile kamera karşısına geçti. Verdiği cesur pozlar sosyal medyayı salladı. Bir gören bir daha baktı. İşte o poz...

Ünlü oyuncunun bu pozlarına binlerce beğeni ve yorum geldi. Özellikle düzgün fiziği dikkat çekti. 48 yaşında olmasına rağmen Şebnem Dönmez'in fiziği birçok genç kıza taş çıkarıyor.