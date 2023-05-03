Yasak Elma'nın Julia'sı bakın kiminle evliymiş! Meğer aynı sette... Duyan kulaklarına inanamadı Yasak Elma dizisinde Julia karakterine hayat veren Nehir Erdoğan'ın özel hayatı gündem oldu. Özel hayatını araştıranlar ise eski eşini duyunca şaşırdı. Çiftin çalıştıkları film setinde tanıştıkları ortaya çıktı.

16 Haziran 1980 yılında İzmir'de dünyaya gelen güzel oyuncu Nehir Erdoğan, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu.

Ardından yine aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nü bitiren Erdoğan, kısa bir süre ABD'de yaşadı.

Ünlendiği ve herkes tarafından tanındığı Yabancı Damat dizisi için Türkiye'ye dönen Erdoğan, burada Nazlı karaıkterine hayat verdi.

2008 yılında Huysuz Virjin ve İbrahim Tatlıses gibi isimlerin jüri koltuğunda bulunduğu Popstar Türkiye programının sunuculuğunu Osmantan Erkır ile birlikte gerçekleştiren oyuncu, birçok projede oynadı.

Güzelliği ve oyunculuğu ile dikkati çeken Nehir Erdoğan, şimdilerde finale adım adım ilerleyen Yasak Elma'da boy gösteriyor.

Burada Julia karakterine hayat veren oyuncu, özel hayatıyla gündem oldu. Eski eşini öğrenenler ise bir hayli şaşırdı.

Nehir Erdoğan'ın kısa süren evlilik hikayesi

Yabancı Damat, Aşk Bir Hayal ve Tatlı Bela Fadime gibi dizilerden tanıdığımız Nehir Erdoğan uzun yıllar yönetmen Mustafa Altıoklar ile birliktelik yaşadı. Ancak bu ilişki, nikah masasına gitmeden bitti.

Kenan İmirzalıoğlu ve Yavuz Bingöl ile de adı aşk dedikodularına karışan oyuncu, ardından Silsile filminin setinde tanıştığı görüntü yönetmeni Ahmet Sesigürgil ile ani bir kararla evlendi.

Tanıştıktan 6 ay sonra nikah masasına oturan ve Fransa'ya yerleşen çift, 2 yılın ardından boşandı.

Görüntü yönetmeni Sesigürgil ile boşandıktan sonra da ara verdiği ekranlara geri döndü.