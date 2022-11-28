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    Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz at üstünde nefes kesti! 'Yapıyorsun bu sporu'

    Yasak Elma dizisinde "Kumru Yıldırım" karakterine hayat veren Biran Damla Yılmaz, ata bindiği anları paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 28.11.2022 - 16:02
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    Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz at üstünde nefes kesti! 'Yapıyorsun bu sporu'

    Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in paylaştığı Medyapım imzalı Yasak Elma dizisi, reytinglere damga vuruyor.

    Dizideki karakterler zaman zaman sosyal medyada da yoğun bir ilgi görüyor.

    Özellikle Biran Damla Yılmaz'ın hayat verdiği Kumru karakteri, izleyicilerin favorileri arasında yerini koruyor.

    Kırgın Çiçekler dizisindeki Eylül karakteriyle yıldızı parlayan Biran Damla Yılmaz, "Kumru" ile kadın havasını yakaladı.

    Baraj dizisinde de adından söz ettiren Biran Damla Yılmaz, sosyal medya kullanıcılarının dikkatle takip ettiği isimler arasında.

    Atları seviyor

    3.5 milyon takipçisiyle her anını paylaşan ünlü oyuncu, at bindiği karelerle dikkat çekti.

    Fiziği ve duru güzelliğiyle ön plana çıkan Yılmaz, atlarla ilgilenmeyi seviyor.

    Oldukça seksi pozlar veren ve takipçilerinden tam not alan Biran Damla Yılmaz'a beğeni ve yorum yağıyor.

    Yasak Elma nın Kumru su Biran Damla Yılmaz at üstünde nefes kesti! Yapıyorsun bu sporu #1

    Yasak Elma nın Kumru su Biran Damla Yılmaz at üstünde nefes kesti! Yapıyorsun bu sporu #2

    Yasak Elma nın Kumru su Biran Damla Yılmaz at üstünde nefes kesti! Yapıyorsun bu sporu #3


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