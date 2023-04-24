Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz'ın makyajsız pozu takipçilerini büyüledi! "Doğal güzellik" Yasak Elma dizisinde Kumru karakterini canlandıran ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz, makyajsız pozlarını yayınladı. Güzel oyuncu güzelliğiyle takipçilerini hayran bıraktı. İşte Biran Damla Yılmaz'ın makyajsız pozları...

FOX TV ekranlarının uzun soluklu dizisi Yasak Elma, oyuncularının özel hayatıyla gündeme geliyor.

Başrollerini Eda Ece, Murat Aygen, Şevval Sam gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizide Kumru karakterine hayat veren Biran Damla Yılmaz, güzelliğiyle adından söz ettirdi.

3,5 milyon takipçisi bulunan Biran Damla Yılmaz, sosyal medya hesabını aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

Paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren 25 yaşındaki ünlü oyuncu, bu kez makyajsız pozlarını yayınladı.

Sevimli dostuyla günlük hayatından paylaşımlar yapan Biran Damla Yılmaz'ın makyajsız halini gören gözlerine inanamadı.

Cesaretini konuşturan ünlü oyuncunun doğal halleri beğeni topladı. İşte Biran Damla Yılmaz'ın makyajsız hali...

Makyajsız pozlarına beğeni yağdı

Kırgın Çiçekler, Canevim, Baraj dizilerinde rol alan Biran Damla Yılmaz, 2021 itibarıyla Yasak Elma dizisinde Kumru karakterine hayat veriyor.

Sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan ünlü oyuncu bu kez makyajsız pozlarını yayınladı. Doğal hallerine beğeni ve yorum yağdı.

1997 yılında İstanbul’da doğan Biran Damla Yılmaz, Çılgın Dersane 4, Mucize Aşk 2, Prestij Meselesi gibi filmlerde de rol aldı.

Oyunculuk kariyerine 2013 yılında başlayan güzel oyuncu eğitimini konservatuarda tamamladı. Oyunculuk kariyerine devam ediyor.