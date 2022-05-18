Yasak Elma'nın Kumru'su dekoltenin dozunu fazla kaçırınca... 'Kılıç gibisin, nefes kesiyorsun'

Yasak Elma dizisinde Kumru karakterine hayat veren Biran Damla Yılmaz, güzelliğiyle görenleri büyülemeye devam ediyor. Genç ismin sosyal medyadan paylaştığı kareler, büyük beğeni ve yorum alıyor.

28 Haziran 1997 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Biran Damla Yılmaz, oyunculuk kariyerine 2013 yılında başladı.

Konservatuvar mezunu olan Biran Damla Yılmaz, Çılgın Dersane 4: Ada filminde oynadı, Kırgın Çiçekler, Canevim ve Baraj dizilerinde ise başrol oyuncusu olarak yer aldı.

Günümüzde entrika dolu sahneleriyle dikkati çeken Yasak Elma dizisinde boy gösteren Biran Damla Yılmaz, Kumru karakterine hayat veriyor.

Babası ile arasında sorun olan, aşka ve hırslarına yeni düşen bir karakteri canlandıran Yılmaz, güzelliği ve performansı ile göz dolduruyor.

Etkileyici bir güzelliği olan ve yer aldığı Kırgın Çiçekler dizisinden bu yana bir hayli değişen Biran Damla Yılmaz, sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi çekiyor.

Sosyal medya hesabından dekolteli karelerini paylaşan Yılmaz için, "Bu ne güzellik Kumru" tarzında yorumlar peş peşe geliyor.

Biran Damla Yılmaz güzelliği

Güzel ismin paylaştığı kareler sosyal medya üzerinden yoğun ilgi görüyor.

Birbirinden güzel karelerini paylaşan oyuncu için hem yorum hem de beğeni yapılıyor.

"Çok güzel" , "Kılıç gibisin nefes kesiyorsun", "Sana aşığız Kumru" tarzında binlerce yorum alan oyuncu, sosyal medyasını aktif kullanmaya devam edecek gibi duruyor...

Muhteşem Yüzyıl, Yasak Beyaz Yalan, Kırgın Çiçekler, Canevim,Baraj,Yasak Elma ve Maske Kimsin Sen? gibi projelerde yer alan oyuncu, kariyerinin zirve günlerini yaşıyor.

En parlak günlerden geçen Biran Damla Yılmaz, eleştiri almasına rağmen popülaritesini gittikçe artırıyor.