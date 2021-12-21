Yasak Elma'nın Kumru'su hep bu kadar çekici miydi? Eski hali aksini söylüyor...

Yasak Elma'nın Kumru'su hep bu kadar çekici miydi? Eski hali aksini söylüyor...

Yasak Elma dizisinde Kumru karakterine hayat veren Biran Damla Yılmaz, oyunculuğu ile beğeni topladı. Rolü için tarzını değiştiren ve oldukça cesur sahnelere imza atan Yılmaz'ın eski hali gündem oldu.

FOX ekranlarında yayınlanan ve 5. sezonu geride bırakmaya hazırlanan Yasak Elma, yolun yeni oyuncularla devam ediyor.

Eda Ece, Şevval Sam ve Berk Oktay gibi isimleri buluşturan diziye, bu sezon Biran Damla Yılmaz dahil oldu.

Kumru'ya hayat veren ve oldukça hırslı bir karakteri canlandıran Biran Damla Yılmaz, cesur sahneleriyle dikkati çekiyor.

Güzelliği, oyunculuğu ve cesur sahneleri ile ilgi toplayan Yılmaz, adını Kırgın Çiçekler dizisinde duyurdu.

Kırgın Çiçekler dizisinde geniş kitleler tarafından tanınan Yılmaz, eski hali ile ise hayranlarını şaşırttı.

BİRAN DAMLA YILMAZ'IN ŞOKE EDEN DEĞİŞİMİ

28 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Biran Damla Yılmaz, 2013 yılında oyunculuk kariyerine başladı.

Çılgın Dersane 4: Ada filminde rol alan Biran Damla Yılmaz, asıl çıkışını ise Kırgın Çiçekler dizisinde hayat verdiği Eylül karakteri ile yakaladı.

Canevim ve Baraj dizilerinde başrol olarak izleyici karşısına çıkan Yılmaz, Kumru karakteri ile dikkatleri üzerine çekti.

Güzelliği ve son imajı ile beğenilen Yılmaz'ın eski hali ise sosyal medya kullanıcılarını şoke etti.