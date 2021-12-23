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    Yasak Elma'nın yıldızı Biran Damla Yılmaz'ı yıkan ölüm haberi! Koronavirüs yüzünden…

    Yasak Elma dizisinde Kumru karakterine hayat veren Biran Damla Yılmaz, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını açıklamıştı. Sağlığına kavuşan ünlü oyuncu, bu kez de dedesinin ölümüyle yıkıldı.
    • Haber Merkezi
    • 23.12.2021 - 11:28
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    Yasak Elma'nın yıldızı Biran Damla Yılmaz'ı yıkan ölüm haberi! Koronavirüs yüzünden…

    Kırgın Çiçekler, Canevim, Baraj gibi dizilerle tanıdığımız ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz, şimdilerde FOX TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yasak Elma ile izleyici karşısına çıkıyor.

    Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Kumru karakteriyle adından söz ettiren Biran Damla Yılmaz, başarılı performansının yanı sıra güzelliğiyle de kendine hayran bırakıyor.

    Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan Biran Damla Yılmaz, hastalığı kısa sürede yendikten sonra setlere geri dönmüştü.

    DEDESİ VEFA ETTİ

    Biran Damla Yılmaz, bugün 76 yaşındaki dedesi Şükrü Şen’in ölüm haberiyle yıkıldı.

    Güzel oyuncunun dedesinin koronavirüs nedeniyle vefat ettiği öğrenildi. Haberi aldıktan sonra kahrolan Yılmaz, bugün sete de gidemedi.

    Yasak Elma nın yıldızı Biran Damla Yılmaz ı yıkan ölüm haberi! Koronavirüs yüzünden… #1

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