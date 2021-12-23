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Yasak Elma'nın yıldızı Biran Damla Yılmaz'ı yıkan ölüm haberi! Koronavirüs yüzünden…

Yasak Elma'nın yıldızı Biran Damla Yılmaz'ı yıkan ölüm haberi! Koronavirüs yüzünden…

Yasak Elma dizisinde Kumru karakterine hayat veren Biran Damla Yılmaz, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını açıklamıştı. Sağlığına kavuşan ünlü oyuncu, bu kez de dedesinin ölümüyle yıkıldı.