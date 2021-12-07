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Yasak Elma'nın yıldızı Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin sahnesine geliyor! İşte o isim...

Yasak Elma'nın yıldızı Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin sahnesine geliyor! İşte o isim...

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 tüm hızıyla devam ediyor. Her bölümü ile eğlenceli anlar yaşatan Çok Güzel Hareketler Bunlar'a, Yasak Elma'nın eski yıldızlarından birisi konuk olacak.