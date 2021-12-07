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    Yasak Elma'nın yıldızı Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin sahnesine geliyor! İşte o isim...

    Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 tüm hızıyla devam ediyor. Her bölümü ile eğlenceli anlar yaşatan Çok Güzel Hareketler Bunlar'a, Yasak Elma'nın eski yıldızlarından birisi konuk olacak.
    • Haber Merkezi
    • 07.12.2021 - 19:04
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    Yasak Elma'nın yıldızı Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin sahnesine geliyor! İşte o isim...

    Kanal D ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2, keyifli bölümleriyle ekrana geliyor.

    Eğlenceli bölümleri seyircisi işe buluşturan programın yapımcılığını Yılmaz Erdoğan üstleniyor.

    Eser Yenenler'in sunuculuğunu yaptığı ve geçtiğimiz sezon 8 oyuncu ile vedalaşan ÇGHB, yoluna devam ediyor.

    Alt yapıdan yetişen oyuncuların sergiledikleri performanslar göz doldururken, ÇGHB sahnesine yıldız bir isim konuk olmaya hazırlanıyor.

    Daha önce Yasak Elma dizisinde boy gösteren ve herkesin sevdiği isimlerden birisi olan oyuncu, ÇGHB hayranlarını heyecanlandırdı.

    ERDAL ÖZYAĞCILAR, ÇGHB SAHNESİNDE

    Son olarak Yasemin Yalçın, Levent Ülgen ve Wilma Elles'ı konuk alan Çok Güzel Hareketler'e önümüzdeki hafta Erdal Özyağcılar konuk olacak.

    Son olarak Yasak Elma'da oynayan Özyağcılar, kısa bir aranın ardından yeniden izleyicisiyle buluşacak.

    Yasak Elma nın yıldızı Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 nin sahnesine geliyor! İşte o isim... #1

    Yasak Elma nın yıldızı Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 nin sahnesine geliyor! İşte o isim... #2

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