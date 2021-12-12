Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece imaj değiştirdi, kafalar karıştı! İşte Eda Ece'nin son hali

FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'da rol alan başarılı oyuncu Eda Ece, imaj değiştirdi. Güzel oyuncunun yeni imajı takipçilerinden tam not aldı. İşte Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'nin yeni imajı…

Beş sezondur başrollerini Şevval Sam, Berk Oktay ve Biran Damla Yılmaz ile paylaştığı FOX TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yasak Elma'da rol alan Eda Ece, başarılı oyunculuğuyla adından söz ettirmeyi başarıyor.

Dizide canlandırdığı Yıldız rolüyle kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan Eda Ece, sosyal medya paylaşımları ve yaptığı açıklamalarla sık sık magazin gündeminde kendine yer bulan isimler arasında yer alıyor.

Instagram'da 6 milyona yakın takipçisi bulunan Ece, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

İMAJ DEĞİŞTİRDİ, KAFALAR KARIŞTI

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Eda Ece, saçlarını keserek imaj değişikliğine gitti.

Yeni imajını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sunan Ece, paylaşımının altına esprili bir dille, "Saçımı kendim kestim. Yetenek verdi mi Allah her yerden veriyor. Bu Yıldız değil, Eda bu arada. Randevular için:..." notunu düştü.

Sosyal medya kullanıcıları, Eda Ece'nin kısa saçlı pozuna, "Güzellik desen var yetenek desen var", "Yeni saçların uğurlu olsun" ve "Çok yakışmış. Eda'da en az Yıldız kadar harika bir karakter bence" gibi yorumlarda bulundu.

Ancak takipçileri, ''Bu Yıldız değil, Eda bu arada.'' notunu düşse de Ece'nin rol için mi yoksa kendi isteğiyle mi saçlarını kestiğini anlayamadı.