Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'den şaşırtan karar! Bakın hangi projeyle el sıkıştı

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'den şaşırtan karar! Bakın hangi projeyle el sıkıştı

FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'da Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece, hayranlarını şaşırtan bir karar aldı. Eda Ece, Kanal D'de yayınlanacak Maske Kimsin Sen? yarışma programıyla el sıkıştı.

5 yıldır başrollerini Şevval Sam, Berk Oktay ve Biran Damla Yılmaz ile paylaştığı FOX TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yasak Elma'da rol alan Eda Ece, başarılı oyunculuğuyla adından söz ettirmeyi başarıyor.

Dizide hayat verdiği Yıldız rolüyle kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan Eda Ece, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde kendine yer bulan isimler arasında yer alıyor.

Güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu, son olarak hayranlarını şaşırtan bir karara imza attı.

MASKE KİMSİN SEN? YARIŞMASININ DEDEKTİFİ OLDU

Eda Ece, tüm dünyada fenomen olan ''The Masked Singer'' adlı yarışma programının Türkiye uyarlaması ''Maske Kimsin Sen?'' adlı yarışma programıyla el sıkıştı.

Yapımını Medyapım'ın üstlendiği ve Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Maske Kimsin Sen? programı, şimdiden büyük merak uyandırdı.

Yönetmen koltuğunda Ebru Yalçın'ın oturduğu, sunuculuğunu Tansel Öngel'in üstlendiği yarışmada, ünlü isimler farklı kostüm ve maskelerle kimliklerini gizleyerek şarkı söyleyecek.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Eda Ece, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol dedektiflik yaparak maskelerin altında kimin olduğunu bulmaya çalışacak.

Programda gösterdiği performansla stüdyoda önlerindeki butonlarla oy veren seyircilerden en az ilgiyi gören yarışmacı maskesini çıkararak yarışmaya veda edecek.