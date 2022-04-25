Yasak Elma'nın Zeynep'i dekoltenin dozunu fazla kaçırdı, açıldıkça açıldı! Gömleğinin düğmelerini çözünce..

Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Zeynep karakteri ile herkesin sevgisini kazanan Sevda Erginci, güzelliğiyle akılları baştan aldı. Derin dekolteli pozunu paylaşan oyuncuya yorum ve beğeni yağdı.

Medyapım imzalı, ilk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayınlanan Yasak Elma, aksiyon ve entrika dolu bölümlerle devam ediyor.

5. sezonu geride bırakmaya hazırlanan dizinin başrollerinde; Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen gibi isimler yer alıyor.

Sosyal medyada viral olan ve herkesin sevdiği bir yapım haline gelen Yasak Elma'da yer alan Sevda Erginci, Zeynep karakterine hayat verdi.

3 Ekim 1993 yılında İstanbul'da dünyaya gelen güzel isim, sayısız dizi projesinde yer aldı ve adını duyurdu.

Karagül dizisi sayesinde çıkış yapan ve Yasak Elma'da bunu katlayan Erginci, son olarak Elkızı dizisinde seyirci karşısına geçti.

İsmail Ege Şaşmaz ile birlikte başrolde yer alan ancak umduğu ilgiyi bulamayan güzel isim, uzun süredir ekranlardan uzak..

Güzel ismin yeniden ne zaman ekranlara döneceği bilinmiyor ancak sosyal medyadan paylaştığı pozları akılları alıyor.

Son olarak sütyensiz bir pozunu paylaşan ve beğenilen Erginci, sosyal medya üzerinden gündem oldu.

Sevda Erginci'den cesur dekolte

Karagül, Ver Elini Aşk, Yasak Elma, Sevgili Geçmiş ve Uyanış: Büyük Selçuklu ve Elkızı gibi dizilerde boy gösteren oyuncu Sevda Erginci pozlarıyla hayranlarını mest etti.

Siyahlar içinde poz veren oyuncunun derin göğüs dekoltesi sosyal medyayı salladı. Sevda Erginci'yi görenler "Çok seksisin" yorumlarında bulundu.