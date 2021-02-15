Eski manken ve oyuncu Yaşar Alptekin, kısa bir zaman önce eşinin vefat haberiyle gündeme gelmişti. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan Yaşar Alptekin, araştırma konusu oldu.

2020 yılının Aralık ayında eşinin vefat haberiyle gündeme gelen Yaşar Alptekin, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor.

Erken yaşlarda mankenlik yapmaya başlayan Yaşar Alptekin, oyunculuğa da adım atmıştır. Magazin dünyasının gündeminden düşmeyen Yaşar Alptekin, muhafazakar bir yaşam tarzını benimsemiştir.

Hafta içi her gün Star TV'de yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı konuğu Yaşar Alptekin kimdir? Yaşar Alptekin kaç yaşında, nereli? Yaşar Alptekin hangi dizilerde oynadı?

İşte Yaşar Alptekin'in hayatı hakkında merak edilenler...

YAŞAR ALPTEKİN KİMDİR?

Yaşar Alptekin, 10 Mart 1962 tarihinde Tekirdağ'da doğmuştur. Türk manken, dansçı ve oyuncudur.

58 yaşındaki Yaşar Alptekin, erken yaşlarda mankenliğe başlamıştır. Mankenlikten sonra oyunculuğa başlayan Aptekin, dizilerde ve sinema filmlerinde oynadığı rollerle hemen fark edilmiştir. Özellikle Lambada (Gençlik Ateşi) filmiyle hem oyuncu hem dansçı kimliğiyle ön plana çıkmıştır. Bazı özel TV kanallarında çeşitli tanıtım filmlerinde yer almıştır.

Yaşamının sonraki dönemlerinde muhafazakâr bir yaşam tarzını benimsemiş ve çeşitli televizyon kanallarında farklı programlara katılarak İslami konularda paylaşımlarda bulunmuştur.

Hac görevini yerine getirmek için kutsal topraklara da giden Alptekin, Düzceli Mehmet isimli bir tiyatro oyununda yer almıştır.





YAŞAR ALPTEKİN EŞİ KİMDİR?

İlk evliliğinden bir kızı olan Yaşar Alptekin, 2015 yılı sonuna doğru ikinci evliliğini yapmıştır.

Nilgün Altınyay 2 Aralık 2020 tarihinde hayatını kaybetmiştir. Yaşar Alptekin, eşi Nilgün Alptekin'in bir süredir akciğer kanseri ile mücadele ettiğini söyledi.