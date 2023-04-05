Yasemin Erbil'den bornozlu paylaşım! "Öncesi - sonrası" dedi, gören hayran oldu: İşte o kareler Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Son olarak bornozlu bir paylaşım yapan Erbil, kusursuz fiziğiyle görenleri kendisine hayran bıraktı.

2 Eylül 1995 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Yasmin Erbil, Saint Benoit Fransız Kız Lisesi’nde eğitim gördü.

Babası ve annesinin ünlü olmasından dolayı basınla iç içe büyüyen Erbil, Yasak Elma dizisinde yer aldı.

Yasak Elma dizisinde Canan karakterine hayat veren güzel isim, bu dizide yolculuğunu oldukça kısa tuttu.

2018 yılında vizyona giren Dünyanın En Güzel Kokusu 2 filmi ile oyunculuğa ilk adımını atan Erbil, geçtiğimiz yıl da bir magazin programının sunuculuğunu üstlendi.

Televizyon dünyasına adım atan Erbil, sosyal medya hesabını da aktif kullanan isimlerin başında geliyor.

Sık sık cesur paylaşımlarda bulunan ve gündemden düşmeyen Erbil, son olarak bornozlu bir paylaşım yaptı.

Yasmin Erbil bornozlu

Sosyal medya hesabından paylaşımlarını sürdüren Yasmin Erbil, güzelliği ve fiziğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Cesur karelerini paylaşan Erbil, bornozlu pozuyla da büyüledi.

Bir güzellik merkezine giden Yasmin Erbil, burada çektirdiği kareleri Instagram'ın hikaye kısmından paylaştı.

Öncesi ve sonrası olarak paylaşım yapan Yasmin Erbil, duru güzelliğini bir kez daha ortaya koydu. Makyajsız haliyle de beğenilen Yasmin Erbil', "Paylaşmaya doyamadın" yorumları da yapıldı.