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- Yasemin Hadivent mayolu pozlarıyla büyüledi! 'Bu kadar zayıflık yakışmamış'
Yasemin Hadivent mayolu pozlarıyla büyüledi! 'Bu kadar zayıflık yakışmamış'
Yasemin Hadivent kırmızı mayosuyla verdiği pozlar ile sosyal medyada gündeme geldi..
- 02.08.2022 - 16:54
Oyuncu Yasemin Hadivent sosyal medyada paylaştığı kareler ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.Kuzey Yıldızı İlk Aşk isimli dizide hayat verdiği Fadime karakteriyle tanınan oyuncu güzelliğiyle dikkat çekiyor.
Şu sıralar tatil yapan güzel oyuncu mayolu pozlarını instagram hesabından takipçileri ile paylaştı.
İşte Yasemin Hadivent'in sosyal medyada konuşulan o mayolu tatil fotoğrafları..