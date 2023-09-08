Yasemin Şefkatli'den karnı burnunda poz! '4 değil 6 gibi daha çok' 4 aylık hamile olan Yasemin Şefkatli sosyal medya hesabından paylaştığı kare ile adından söz ettirdi. İkiz bebek bekleyen Şefkatli'nin o paylaşımı beğeni topladı..

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İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses 2021 yılında hayatını Yasemin Şefkatli ile birleştirmişti.

Mutlu bir evlilik sürdüren İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli geçtiğimiz haftalarda müjdeli bir haber vererek ikiz bebekleri olacağını açıkladı.

Sosyal medyada uzun süre gündem olan haberi ilk olarak İbrahim Tatlıses duyurdu.

Bu durum hakkında bir açıklama yapan Yasemin Şefkatli "Kayınbabam İbrahim Tatlıses, bizden erken davrandı, hamileliğimi ve ikiz bebek sürprizini açıkladı. Çok sevindiği ve çok heyecanlandığı için bizden önce davrandı" dedi.

Daha sonra İdo Tatlıses ve eşi Yasemin Şefkatli bir paylaşım yaparak ikiz bebek beklediklerini söyledi.

4 aylık hamile olan Yasemin Şefkatli geçtiğimiz gün yaptığı bir paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti.

Karnı burnunda poz veren Şefkatli'nin göbeğinin büyümeye başladığı gözlerden kaçmadı.

Yasemin Şefkatli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma "4 değil 6 gibi daha çok" ifadelerini ekledi.

İşte Yasemin Şefkatli'nin o paylaşımı..