Yasemin Yazıcı kimdir,kaç yaşında? Hangi dizi ve filmlerde rol aldı?

Yasemin Yazıcı kimdir,kaç yaşında? Hangi dizi ve filmlerde rol aldı?

Güzel oyuncu Yasemin Yazıcı şu sıralar meslektaşı Onur Tuna ile yaşadığı aşk ile magazin gündeminde.Peki Yasemin Yazıcı kimdir?İşte hakkında merak edilenler..

Magazin dünyasında sıkça adından söz ettiren Yasemin Yazıcı şu sıralar ünlü oyuncu Onur Tuna ile yaşamaya başladığı aşk ile gündeme geldi.Güzel oyuncu sosyal medyada merak uyandırdı.

Filipinlere tatile giden ikili aşklarını instagram hesaplarından yaptıkları paylaşım ile hayranlarına duyurdular.

YASEMİN YAZICI KİMDİR?

Yasemin Yazıcı 8 Eylül 1997 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.Yazıcı 2018 yılında Londra ekonomi okulu sosyal antropoloji bölümünden mezun oldu.Yasemin Yazıcı vokal ve dans eğitimleride almıştır.

Dialog ve Pera Güze Sanatlar okulunda diksiyon ve oyunculuk eğitimi alan Yazıcı ilk olarak FOX ekranlarında yayınlanan Son Yaz isimli dizide rol almıştır.

Yasemin Yazıcı Bir Yaz Gecesi Rüyası,Hugo Sistemi ve Kral Oidipus gibi birçok tiyatro oyununda rol almıştır.