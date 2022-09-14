Yasemin Yürük derin dekoltesini göstermek için eğildi, olanlar oldu...

Yasemin Yürük derin dekoltesini göstermek için eğildi, olanlar oldu...

Hepsi Grubu'nun eski üyelerinden Yasemin Yürük, sosyal medya üzerinden paylaştığı birbirinden cesur pozlarla hayranlarının dikkatini çekmeye devam ediyor.

1986 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Yasemin Yürük, Hepsi Grubu ile birlikte müzik piyasasına giriş yaptı.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet konservatuvarı Bale Bölümü’nde eğitim alan Yürük, müzik çalışmaları devam ederken İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü’nden de mezun oldu.

Hem eğitime hem de müziğe devam eden Yürük, Hepsi Grubu dağıldıktan sonra müzik piyasasından çekildi.

Müzik piyasasından çekilen başarılı isim, yoluna spor yaparak devam etme kararı aldı ve spor alanında faaliyet göstermeye başladı.

Sosyal medyayı aktif kullanan ve spor faaliyetleri ile herkesin ilgisini çeken Yürük, cesur pozlar vermeyi ise ihmal etmiyor.

Geçtiğimiz haftalarda amuda kalkarak poz veren Yürük, bu defa yarım üstüyle poz verdi.

Yasemin büyüledi

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Yasemin Yürük, takipçileriyle sık sık paylaşım yapıyor.

Yarım üstüyle poz veren Yasemin Yürük, takipçilerinden tam not aldı.

Şimdilerde 36 yaşında olan Yürük, fit vücuduyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Sinyal verdi

Yürük Hepsi grubu hakkında, “Kızları ikna edebilirsem 20. yıla özel bir konser vermek için tekrar bir araya gelebiliriz” ifadelerini kullandı.

Takipçileri ise "Yeniden bir araya gelme sinyalleri başladı" yorumlarını yaptı.