Yasmin Erbil aşka geldi! Yasmin Erbil ve Yiğit Poyraz İtalya'da samimi pozlar verdi.. Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sevgilisi Yiğit Poyraz ile İtalya'ya tatile gitti. İkili samimi pozlarını sosyal medya hesaplarından takipçileri ile paylaştılar. İşte o kareler..

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil özel hayatı ile sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Yasmin Erbil geçtiğimiz aylarda eski Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz ile aşk yaşamaya başladı. 2 Aralık 1995 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Yasmin Erbil, Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızıdır. Lise eğitimini Özel Saint Benoit Fransız Lisesi'nde tamamlayan Erbil üniversite eğitimini ise İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Sevgilisi ile tatile çıktı Sevgilisi ile samimi pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmeyen Yasmin Erbil şimdilerde sevgilisi ile İtalya'da tatil yapıyor. Sosyal medya hesabından bol bol paylaşım yapan Yasmin Erbil ve sevgilisi Yiğit Poyraz mutlu bir ilişki sürdürüyor. İşte Yasmin Erbil ve Yiğit Poyraz'ın instagramda paylaştığı kareler..