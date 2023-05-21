Yasmin Erbil bikinili pozlarıyla Instagramı salladı: 'Alev aldı buralar' Yasmin Erbil sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili pozlar ile takipçilerinin beğenisini kazandı. Erbil'in o pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. İşte o kareler..

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sık sık magazin gündeminde adından söz ettiriyor. Yasmin Erbil hem özel hayatı hem de sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı pozları ile dikkatleri üzerine çekiyor. Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızları olan Yasmin Erbil, 2 Aralık 1995 yılında İstanbul'da doğdu. Liseyi Özel Saint Benoit Fransız Lisesi'nde tamamlayan Yasmin Erbil üniversite eğitimini ise İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden mezun olarak tamamladı. Son dönemde aşk hayatı ile sık sık gündem olan Yasmin Erbil eski Survivor yarışmacılarından Yiğit Poyraz ile aşk yaşıyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Yasmin Erbil'in Instagramda 321 bin takipçisi bulunuyor. Yasmin Erbil son olarak güneşlenirken paylaştığı kareler ile dikkatleri üzerine çekti. İşte Yasmin Erbil'in bikinili paylaşımı..